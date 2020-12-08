Завтра в Києві визирне сонце і трохи потеплішає

17:00, 8 грудня 2020
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У столиці не очікується опадів.

Завтра в Києві буде сонячно / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Києві буде сонячно / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 9 грудня, в Києві очікується безхмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Завтра на українців чекає морозний день: температура впаде, але буде сонячно (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -7°, а вдень - підніметься максимум до -1°. Без опадів.

Вітер східного напрямку зі швидкістю до 3,7 м/с. 

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз на 9 грудня

9 грудня — Юрія Холодного. У цей день в період кріпосного права селяни могли перейти від одного пана до іншого. У 1649 році цю можливість скасували. Тоді й народилася в російського народу приказка: “Ось тобі, бабусю, і Юріїв день!” Сільські жителі казали, що на Юрія Зимового “ведмідь у барлозі міцно засинає, а вовки тиснуться ближче до сільським задвірках”. На Юрія ходять слухати воду в колодязях: коли тихо, не хвилюється — зима буде теплою, почуються звуки — чекай сильних заметілей. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава.

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Автор: Олена Пилипчак

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