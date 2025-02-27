Українців закликають не довіряти неперевіреним джерелам.

У четвер, 27 лютого, у мережі поширили інформацію про "брудну хмару", яка має накрити територію Україну вже на початку березня.

Низка Telegram-каналів опублікували скриншоти з онлайн-сервісу для моніторингу погоди Ventusky, який візуалізує метеорологічні дані у вигляді інтерактивної карти. Повідомлялося, що в українських областях нібито очікується значне забруднення повітря.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха спростувала цю інформацію в етері телеканалу "Ми - Україна". Вона зазначила, що подібні повідомлення розповсюджуються в мережі не вперше, тому не варто довіряти неперевіреним джерелам з інтернету:

Відео дня

"Наразі ця інформація не підтверджена. Такого поняття як "брудна хмара" взагалі немає. Про всі забруднення та небезпеки ми завчасно повідомляємо".

Погода в Україні

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в останній день зими в західній частині Україні очікуються дощі, мокрий сніг та рвучкий вітер. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують.

Натомість сьогодні у Києві обіцяли найтепліший день тижня, вдень температура мала підвищитися до +5°, опадів не очікувалося.

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