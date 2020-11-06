Сьогодні на українців чекає приємна осіння погода: температура до +13°, без опадів (карта)
Сьогодні майже по всій країні - хмарно з проясненнями.
У п'ятницю, 6 листопада, на більшій частині території України - похмуро з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +9° в центрі, і до +13° - в південних областях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик розповіла, коли до України прийдуть перші морози
- У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +7°, вдень +9°.
- У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +5°, вдень +9°.
- У Львові в п'ятницю похмуро, вночі +5°, вдень +7°.
- У Луцьку хмарно, вночі +6°, вдень +8°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +8°.
- У Тернополі температура повітря вночі +6°, вдень +7°, похмуро.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +5°, вдень +8°, хмарно.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +7°, похмуро, без опадів.
- У Чернівцях у п'ятницю невелика хмарність, вночі +6°, вдень +9°.
- У Вінниці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +5°...+7°.
- У Житомирі в п'ятницю невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +8°.
- У Черкасах вночі +6°, вдень +9°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +6°, вдень +8°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +7°...+8°.
- В Одесі 6 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +9°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +11°.
- У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі +7°, вдень +9°.
- У Сумах сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+9°.
- У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +8°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +7°, вдень +8°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +2°...+9°.
- У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +6°, вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +7°, вдень +9°.
6 листопада. Ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Народна назва: день Афанасія. Скіпка метає іскри і не загоряється — до відлиги. Скіпка тріщить — до морозу.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +22°
Вологість:74 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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