Сьогодні на українців чекає приємна осіння погода: температура до +13°, без опадів (карта)

Сьогодні майже по всій країні - хмарно з проясненнями.

Сьогодні в Україні - прохолодно і сухо / фото УНІАН, Інна Соколовська

У п'ятницю, 6 листопада, на більшій частині території України - похмуро з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +9° в центрі, і до +13° - в південних областях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +7°, вдень +9°.

У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +5°, вдень +9°.

У Львові в п'ятницю похмуро, вночі +5°, вдень +7°.

У Луцьку хмарно, вночі +6°, вдень +8°.

У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +8°.

У Тернополі температура повітря вночі +6°, вдень +7°, похмуро.

У Хмельницькому сьогодні вночі +5°, вдень +8°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +7°, похмуро, без опадів.

У Чернівцях у п'ятницю невелика хмарність, вночі +6°, вдень +9°.

У Вінниці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +5°...+7°.

У Житомирі в п'ятницю невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +8°.

У Черкасах вночі +6°, вдень +9°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +6°, вдень +8°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +7°...+8°.

В Одесі 6 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +9°, мінлива хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +11°.

У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі +7°, вдень +9°.

У Сумах сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+9°.

У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +8°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +7°, вдень +8°.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +2°...+9°.

У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +6°, вдень +9°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +7°, вдень +9°.

Погода на 6 листопада / фото УНІАН

6 листопада. Ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Народна назва: день Афанасія. Скіпка метає іскри і не загоряється — до відлиги. Скіпка тріщить — до морозу.

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