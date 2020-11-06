Сьогодні на українців чекає приємна осіння погода: температура до +13°, без опадів (карта)

08:00, 6 листопада 2020
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Сьогодні майже по всій країні - хмарно з проясненнями.

Сьогодні в Україні - прохолодно і сухо / фото УНІАН, Інна Соколовська
Сьогодні в Україні - прохолодно і сухо / фото УНІАН, Інна Соколовська

У п'ятницю, 6 листопада, на більшій частині території України - похмуро з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +9° в центрі, і до +13° - в південних областях. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Синоптик розповіла, коли до України прийдуть перші морози

  • У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +7°, вдень +9°.
  • У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +5°, вдень +9°.
  • У Львові в п'ятницю похмуро, вночі +5°, вдень +7°.
  • У Луцьку хмарно, вночі +6°, вдень +8°.
  • У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +8°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +6°, вдень +7°, похмуро.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +5°, вдень +8°, хмарно.
  • В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +7°, похмуро, без опадів.
  • У Чернівцях у п'ятницю невелика хмарність, вночі +6°, вдень +9°.
  • У Вінниці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +5°...+7°.
  • У Житомирі в п'ятницю невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +8°.
  • У Черкасах вночі +6°, вдень +9°, хмарно.
  • У Кропивницькому похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +6°, вдень +8°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +7°...+8°.
  • В Одесі 6 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +9°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +11°.
  • У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі +7°, вдень +9°.
  • У Сумах сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+9°.
  • У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +8°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +7°, вдень +8°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +2°...+9°.
  • У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +6°, вдень +9°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +7°, вдень +9°.
Погода на 6 листопада / фото УНІАН
Погода на 6 листопада / фото УНІАН

6 листопада. Ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Народна назва: день Афанасія. Скіпка метає іскри і не загоряється — до відлиги. Скіпка тріщить — до морозу.

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Автор: Олена Пилипчак

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