Стовпчик термометра в окремих областях опуститься нижче нуля.

Погода в Україні сьогодні, 17 квітня, буде холодною та сирою. Синоптики прогнозують в окремих областях сильні дощі, а місцями навіть сніг.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, штормовий вітер і дощі очікуються у всіх областях України. При цьому в західних і північних областях очікується дощ з мокрим снігом.

Стовпчик термометра на заході вночі опуститься нижче 0 до позначки -1...-3 градусів, а в північних, центральних і південних областях очікується від +3 до +6 градусів. Водночас на сході повітря прогріється до +8 градусів.

Крім того, вдень у західних, центральних областях та на півночі від +5 до +8 градусів, а на півдні +6 +10, тільки в Херсоні потеплішає до +15 градусів. У східній частині України від + 6 до +10 градусів, а в Донецькій і Луганській областях +13 + 16 градусів.

Погода в Києві 17 квітня

У столиці в неділю очікується дощ. З ранку в Києві йшов мокрий сніг.

Стовпчик термометра вночі опуститься до позначки +1 +3 градуси, а вдень повітря прогріється до+5...+7 градусів.

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