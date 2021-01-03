Українців попередили про сильний туман 4 січня

Видимість становитиме 200-500 м.

Синоптики попереджають про туман на території України 4 січня / фото УНІАН

У понеділок, 4 січня, на більшій частині території України очікується туман.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

"4 січня в Україні, крім північних областей, туман", - йдеться в повідомленні.

Видимість становитиме 200-500 м. Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтому).

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