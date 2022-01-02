Крім того, в місті були проливні дощі та затопило деякі вулиці.

В єгипетському місті Хургада - туристичному центрі на Червоному морі - в перший день 2022 року випав сніг із градом.

Очевидці публікували фото і відео в соціальних мережах.

Крім того, в місті були проливні дощі та затопило деякі вулиці, пише Egypt Today. Мухафази Асьют, Червоне море, а також Шарм-еш-Шейх уже оголосили про закриття шкіл у неділю, 2 січня, через погану погоду.

Міністр місцевого розвитку Махмуд Шаараві закликав громадян триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів і ліхтарних стовпів, водіїв - уникати руху на високих швидкостях і дотримуватися безпечних відстаней.

За прогнозами синоптиків, очікується також зниження температури.

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) January 1, 2022

Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв розповів про ситуацію в одному з єгипетських готелів.

"Почалася тропічна злива. За годину залило балкони всіх номерів. У кімнаті вода по щиколотку, просто тому, що їй нікуди стікати. Усю територію обкладено плиткою. У лобі ховається безліч людей, на них обвалюється гіпсокартонна стеля. Електрики не було кілька годин ніде. Потім її дали лише в лобі. Чудеса єгипетської фізики - вода тече крізь освітлення. Струмом поки нікого не вдарило. У персоналу стан, який можна описати українським словом безпорадність. А все ось це описує кримськотатарське слово fikirsizlik - це коли мозок не включався на жодному етапі розвитку цього суспільства з часів фараонів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, в Європі зафіксували найтепліший початок року. Антициклон високого тиску вже перемістився до Франції та Італії, рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.

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