В єгипетському місті Хургада - туристичному центрі на Червоному морі - в перший день 2022 року випав сніг із градом.
Очевидці публікували фото і відео в соціальних мережах.
Крім того, в місті були проливні дощі та затопило деякі вулиці, пише Egypt Today. Мухафази Асьют, Червоне море, а також Шарм-еш-Шейх уже оголосили про закриття шкіл у неділю, 2 січня, через погану погоду.
Міністр місцевого розвитку Махмуд Шаараві закликав громадян триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів і ліхтарних стовпів, водіїв - уникати руху на високих швидкостях і дотримуватися безпечних відстаней.
За прогнозами синоптиків, очікується також зниження температури.
On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours 🌨️❄️⛄️#EgyptToday#Egypt#Hurghada#Winter | #مصر#الشتاء#الغردقةpic.twitter.com/cs5TjhbUwf— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Hurghada Today #egyptscoop#snow#hurghada#الغردقةpic.twitter.com/IhvyXi3iWi— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) January 1, 2022
Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв розповів про ситуацію в одному з єгипетських готелів.
"Почалася тропічна злива. За годину залило балкони всіх номерів. У кімнаті вода по щиколотку, просто тому, що їй нікуди стікати. Усю територію обкладено плиткою. У лобі ховається безліч людей, на них обвалюється гіпсокартонна стеля. Електрики не було кілька годин ніде. Потім її дали лише в лобі. Чудеса єгипетської фізики - вода тече крізь освітлення. Струмом поки нікого не вдарило. У персоналу стан, який можна описати українським словом безпорадність. А все ось це описує кримськотатарське слово fikirsizlik - це коли мозок не включався на жодному етапі розвитку цього суспільства з часів фараонів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, в Європі зафіксували найтепліший початок року. Антициклон високого тиску вже перемістився до Франції та Італії, рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.