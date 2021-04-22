Стюардеси чотири рази просили пасажирів віддати їм сміття.

У мережі обурилися поведінкою пасажирів літака Харків - Хургада.

Читайте такожWindrose літатиме з Києва на батьківщину ЗеленськогоВідео опубліковано в групі Харків 1654 в Facebook.

Пасажири залишили на своїх місцях пляшки, пакети, використані серветки та інше сміття.

"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака Харків - Хургада 21.04.21 летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стюардеси чотири рази просили їх віддати їм сміття.

"Просто жесть, немає слів і дуже соромно!"- зазначив автор поста.

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Автор: Людмила Жерновська