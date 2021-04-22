У мережі обурилися поведінкою пасажирів літака Харків - Хургада.
Читайте такожWindrose літатиме з Києва на батьківщину ЗеленськогоВідео опубліковано в групі Харків 1654 в Facebook.
Пасажири залишили на своїх місцях пляшки, пакети, використані серветки та інше сміття.
"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака Харків - Хургада 21.04.21 летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стюардеси чотири рази просили їх віддати їм сміття.
"Просто жесть, немає слів і дуже соромно!"- зазначив автор поста.
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