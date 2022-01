Гірськолижні курорти не можуть виробляти навіть штучний сніг через занадто теплу погоду.

Велика частина Європи відчуває аномально теплий початок нового року.

Так, в Більбао, на півночі Іспанії, температура досягла 24,7 ° C - максимуму, небаченого з моменту початку ведення обліку в 1947 році. У Сеговії, неподалік від Мадриду, була зафіксована температура 22,7 ° C, найвища з 1920 року, а в сусідній Авілі досягла 20,2 ° C, найвищого рівня з 1983 року. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

"Такі високі температури не є нормальним явищем", - сказав Рубен дель Кампо, представник Державного метеорологічного агентства AEMET. Він додав, що такі температури в країні зазвичай спостерігаються у квітні.

Він пояснив високу температуру в кінці року масою гарячого повітря над Іспанією в поєднанні з високим тиском. "Це нормальне явище, яке ми спостерігаємо, але що дивно на цей раз, так це високі температури", - зазначив дель Кампо.

Читайте такожЗруйновані греблі й затоплені міста: Бразилію накрила масштабна повінь (фото, відео)Антициклон високого тиску вже перемістився до Франції та Італії, і альпіністські рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин.

Лука Меркаллі, метеоролог, повідомляє: "В цей час температура тримається близько 15 ° C в районах Альп на висоті 1600 метрів і не досягає нуля нижче 4000 метрів. Вночі навіть не було морозів - температура не опускалася нижче 10 градусів, і це дуже незвично".

За прогнозами, температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'Ампеццо і Курмайор, буде на 13-15 ° C вище сезонної норми в день Нового року, а м'яка погода, як очікується, збережеться до 3 січня.

Гірськолижні курорти на висоті до 2000 метрів позбавлені снігу. "І вони не можуть виробляти штучний сніг через занадто високу температуру", - сказав Меркаллі.

Альпійська служба порятунку Італії порадила лижникам регулярно перевіряти зведення погоди через ризик сходження лавин.

В іншій частині Італії також спостерігаються аномально теплі умови: в суботу в Римі очікується максимум 18 ° C, а в середині наступного тижня-22 ° C в сицилійському місті Катанія.

В Іспанії високі температури завершили рік, що почався зі смертельної хуртовини, яка покрила більшу частину країни снігом.

"Це був рік крайнощів", - сказав дель Кампо. Через снігову бурю деякі муніципалітети зіткнулися з проблемою низьких температур до -25 ° C, а через кілька днів у прибережному місті Аліканте температура піднялася до 30 ° C.

"Ми ніколи не бачили -25 і майже 30 ° С в одному місяці", - сказав дель Кампо. Він додав, що такого явища ніколи не спостерігали в Іспанії.

У 2021 році Італія також випробувала екстремальні погодні явища: вважається, що Сіракуза на Сицилії побила європейський рекорд за найвищою температурою, досягнувши 48,8 ° C в серпні.

Нагадаємо, в Каліфорнії зафіксували самий сніжний грудень в історії. Так, у грудні 2021 року було зареєстровано 455 сантиметрів снігу. Таким чином був побитий попередній грудневий рекорд в 454,6 сантиметрів, встановлений в 1970 році.

