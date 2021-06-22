Тисячі людей залишилися без електрики. У районі стихії сталося безліч витоків газу.

На американський штат Іллінойс і місто Чикаго налетіли грози та торнадо.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, великий торнадо пройшовся по західному передмістю Чикаго, потім на місто налетіли грози, заподіявши збиток.

В цілому шість людей отримали травми, а деякі жителі були евакуйовані в довколишні притулки. У районі лиха було багато витоків газу, проте пожеж вдалося уникнути.

Як повідомляється, тільки в окрузі Дюпейдж близько 12 тисяч споживачів залишилися без електрики.

Як повідомляв УНІАН, раніше в штаті Оклахома пілот планера під час польоту зіткнувся віч-на-віч зі справжнім торнадо і зняв це на відео. У той день не було явних великомасштабних погодних умов, які могли б вказати метеорологам на можливість появи торнадо. Пілот Девід Еванс також не бачив торнадо на радарі свого планера.

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Автор: Катерина Лиманська