Ще понад 130 осіб зникли безвісти.

На півдні Бразилії триває найсильніша повінь. Кількість загиблих унаслідок стихії зросла до 107. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, рятувальні операції в постраждалому регіоні тривають, а влада тим часом почала підраховувати вартість збитків.

Найближчими днями прогнозується збільшення кількості дощів. Це викликає побоювання, адже рівень води ще більше підвищиться в затоплених містах, де й так уже все у воді.

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Як повідомляється, 136 осіб вважаються зниклими безвісти, а понад 165 000 мешканців були змушені покинути затоплені будинки.

Повінь зруйнувала інфраструктуру і мости, заблокувавши доступ до міста Порту-Алегрі, де полиці супермаркетів спорожніли, а ночами стали відбуватися грабежі.

Початкові розрахунки показують, що знадобиться не менше 19 мільярдів реалів (3,68 мільярда доларів) для відновлення від стихії.

"Наслідки повеней і масштаби трагедії руйнівні", - заявив місцевий губернатор.

Наприкінці квітня потужна повінь накрила Китай - десятки мільйонів людей опинилися в небезпеці. Тоді проливні дощі тривали кілька днів, через що річки почали виходити з берегів. Смертельна повінь сталася в найбільш густонаселеній провінції Китаю, де мешкає близько 127 мільйонів людей.

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