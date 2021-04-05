Раптові повені та зсуви: в Індонезії зростає кількість жертв циклону (фото)

Зруйновані мости і заблоковані дороги.

Щонайменше 400 осіб у провінції Східна Нуса-Тенггара, Індонезія, були евакуйовані після того, як їхні будинки постраждали від раптових повеней, зсувів і сильних вітрів на тлі сильного дощу, викликаного циклоном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на BNPB.

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Обвалилися кілька мостів, впали дерева і заблокували кілька доріг. Через сильні хвилі затонуло судно.

Місцева влада заявила, що кількість загиблих перевищила 100, але місцеве новинне агентство каже, що не може підтвердити це. За його даними, 55 людей загинули від повеней, 40 зникли безвісти.

Циклон сіра в Індонезії

Циклон Сероя обрушився на море Саву на північний захід від острова Тимор. Внаслідок повені та зсувів загинули десятки людей в Індонезії та Східному Тиморі.

Як повідомляється, раптові повені, викликані проливними дощами, забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих - дворічна дитина.

Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле. Деякі будинки змило повінню.

На одному з островів обрушився міст.

"Є дороги, які обрушилися, а дерева, що впали, ускладнили доступ до деяких районів", - розповів заступник прем'єр-міністра Східного Тимора Хосе Рейса, назвавши інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років.

Як повідомляється, також була порушена подача електроенергії, а президентський палац і зовсім затопило.