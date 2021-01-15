Синоптик розповіла, до якого числа арктичне повітря охолоджуватиме Україну
Вночі очікується мороз до -25°.
Повітряна арктична маса вже дійшла до України і залишиться до 20 січня.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Мороз напередодні Водохреща: на вихідних в Україні сніг майже припиниться, температура впаде до -27° (карта)
У ніч на суботу очікується -12°...-18°. У ніч на неділю -15°...-23°. У низинах, при проясненнях можливо до -25°.
У південній частині також буде морозно, проте на кілька градусів вище, вночі -9°-14°, вдень -5°-11°.
У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10°-15°, у неділю в західній частині -5°-11°.
На дорогах - ожеледиця. Суттєвих опадів не передбачається.
У Києві субота та неділя очікуються дуже холодними - вночі -12°...-15°, при проясненнях до -16°...-18° градусів, вдень вихідними в столиці -10°-13°. Без істотних опадів. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.
Потужний снігопад в Україні
Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.
На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.
- Вінниця-7°... -12°
- Дніпро-3°... -16°
- Донецьк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запоріжжя-1°... -15°
- Івано-Франківськ-4°... -12°
- Київ-8°... -18°
- Кропивницький-3°... -16°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк-7°... -18°
- Львів-6°... -17°
- Миколаїв-2°... -15°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми-4°... -18°
- Тернопіль-7°... -14°
- Харків-2°... -16°
- Херсон0°... -10°
- Хмельницький-8°... -14°
- Черкаси-3°... -11°
- Чернігів-10°... -19°
- Чернівці-3°... -8°