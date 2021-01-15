Синоптик розповіла, до якого числа арктичне повітря охолоджуватиме Україну

Вночі очікується мороз до -25°.

В Україні - справжня морозна зима / Фото ua.depositphotos.com

Повітряна арктична маса вже дійшла до України і залишиться до 20 січня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У ніч на суботу очікується -12°...-18°. У ніч на неділю -15°...-23°. У низинах, при проясненнях можливо до -25°.

У південній частині також буде морозно, проте на кілька градусів вище, вночі -9°-14°, вдень -5°-11°.

У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10°-15°, у неділю в західній частині -5°-11°.

На дорогах - ожеледиця. Суттєвих опадів не передбачається.

У Києві субота та неділя очікуються дуже холодними - вночі -12°...-15°, при проясненнях до -16°...-18° градусів, вдень вихідними в столиці -10°-13°. Без істотних опадів. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.

Потужний снігопад в Україні

Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.

На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.