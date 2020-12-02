Синоптики попереджають: Україну накриє мокрий сніг, на дорогах очікується ожеледиця

На українців чекає погіршення погоди.

Найближчими днями в Україні очікується ожеледиця та сніг / фото УНІАН

Сьогодні та завтра, 2 грудня та 3 грудня, в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"2 грудня в Україні крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на грудень від народного синоптика

Перший тиждень календарної зими в Україні буде відносно теплим, але вже з 8 грудня прийде похолодання - температура повітря опуститься вдень до 5 градусів з позначкою "мінус", а в нічний час доби - до 9-11 градусів морозу.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, морози протримаються до середини грудня, з 14 грудня знову потеплішає до 1-6 градусів з позначкою "плюс", але відлига буде недовгою. 18 грудня в Україні похолодає до мінус 7 градусів вдень і до 10-13 нижче нуля вночі.

21-22 грудня потеплішає, але 26 грудня стовпчики термометрів знову впадуть до 7 градусів морозу. Завершення першого місяця зими буде з "плюсом": 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля.

Опадів у грудні буде чимало - 6 грудня очікується сніг з дощем, 9 і 11 грудня випаде сніг, а 15 і 17 грудня знову варто очікувати дощів. Крім того, снігопади пройдуть 18, 19, 27 і 28 грудня, а ось напередодні Нового року прогноз невтішний: 30 грудня на українців чекають дощі.