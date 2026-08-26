'Вже немає 10 хвилин': Флеш пояснив реальну загрозу від ударів РФ по торгових центрах

Реактивний "Шахед" може уразити ціль за 5 хвилин після оголошення тривоги, наголосив Флеш.

В українців є лише кілька хвилин на те, аби заховатися, якщо вони почули сигнал повітряної тривоги в торгівельному центрі чи на великих складах. Про це розповів Сергій Бескрестнов (Флеш), радник президента України з технологічних питань, в етері на Radio NV.

"Ми бачимо, що війна постійно змінюється. І наразі вона змінюється не лише на фронтах, а й у тилу. І ми бачимо, що у росіян немає ніяких червоних ліній, моралі або ще чогось. Якщо ви знаходитесь десь у торгівельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб покинути торгівельну мережу", – сказав Флеш.

Він додав, що різниця між оголошенням тривоги може варіюватися залежно від віддаленості населеного пункту від лінії фронту. За його словами, РФ й надалі завдаватиме ударів по великих українських торгівельних мережах.

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"Я кажу людям, що уже немає, як раніше, коли лунає сирена, у вас є 10 хвилин, тому що "Шахед" не дуже поспішає. Зараз все змінюється. Зараз є балістика, це буквально хвилина друга. Якщо це реактивний "Шахед", ви почули сигнали повітряної тривоги й десь буквально 5-7-10 хвилин й "Шахед" вже може атакувати торгівельний центр. Тому потрібно думати про себе", – наголосив Флеш.

Він також наголосив, що загроза від реактивних "Шахедів" наразі існує не лише для прифронтових регіонів.

"Це Київ, це прифронтові території. Ми бачили, що реактивні "Герань-3" літали на 300-350 км. Зараз росіяни майже не запускають реактивні "Герань-3", а використовують "Герань-4". Вони вже можуть літати на 400-600 кілометрів. Тобто це вже не лише Київ, це вже й дистанції в глиб нашої країни, більш далекі", – пояснив Флеш.

Російські атаки по торгівельних центрах

Нагадаємо, 22 серпня російські окупанти вдарили ударними безпілотниками по одному з найбільших торговельних центрів в Кривому Розі. Внаслідок ворожого удару понад сто людей постраждали, 16 загинули. Ще 9 вважалися зниклими безвісти.

Вже 24 серпня окупанти атакували одразу два гіпермаркети Епіцентру на Одещині. Внаслідок ударів по складських приміщеннях того дня постраждало пʼятеро людей.

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