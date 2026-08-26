YouTube запустив в Україні Premium Lite: що це та скільки коштує

Premium Lite - дешевший варіант підписки на популярний відеосервіс YouTube.

Відеосервіс YouTube вводить передплату Premium Lite для користувачів з України, йдеться на сайті платформи.

Premium Lite – це дешевший варіант підписки, завдяки якому можна відтворювати більшість відео у фоновому режимі й без реклами, а також завантажувати їх.

Наразі українці можуть оформити YouTube Premium Lite на місяць абсолютно безкоштовно. Далі вартість становитиме 99 грн/місяць.

Відео дня

"Завдяки Premium Lite ви не бачитимете рекламу у відео на такі теми, як ігри, мода, краса, новини тощо. Однак вона досі може з’являтись у музичних роликах, відео Shorts, результатах пошуку й на головній сторінці", - повідомили в компанії.

Для порівняння, звичайний індивідуальний тариф YouTube Premium наразі коштує 179 грн на місяць. Таким чином, Premium Lite коштує на 80 грн менше.

YouTube - головні новини

21 серпня стало відомо, що YouTube підвищив вартість платної підписки Premium в Україні. Нові тарифи для українських користувачів зросли більш ніж на 80%. Найбільше тоді подорожчав сімейний пакет.

Раніше повідомлялося, що YouTube офіційно зробив режим "картинка-в-картинці" безкоштовним для всіх користувачів. Останніми роками ця функція була доступна лише з підпискою Premium, але тепер повернулася для всіх.

Вас також можуть зацікавити новини: