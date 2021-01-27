Сильні хуртовини та сніг до 40 сантиметрів: у низці областей оголошено червоний рівень небезпеки
Над Україною активізувався новий циклон.
У зв’язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня очікується серйозне ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на За дані Укргідрометцентру.
Негода вже близько: сьогодні Україну накриє мокрий сніг, на дорогах очікується ожеледиця
В Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг. Очікується приріст снігового покриву 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпечності, червоний.
В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах - ожеледиця.
"Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Сильній снігопад в Одесі
Сильний снігопад, що почався вночі в Одесі, триває. Станом на 8 ранку висота снігового покриву досягла 5-6 см.
Рух транспорту вулицями міста ускладнено, утворилися затори.
У мерії повідомляють, що спецтехніка комунальних підприємств почала працювати о 4:00. Всього задіяно 90 машин.
Співробітники житлокомунсервісів проводять розчищення тротуарів і посипання піщано-соляною сумішшю.
Згідно з даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сніг йтиме в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.
Мерія ввела тимчасову заборону на в'їзд до Одеси вантажного транспорту. Патрульні поліцейські контролюють рух фур з боку автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган. Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на АЗС.
За прогнозами синоптиків, в Одесі може випасти до 40 см снігу.
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