Завтра киян потішить сонце, температура вдень впаде до +4°
Опади оминуть столицю.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра Україну продовжить заливати дощами, температура впаде до +1° (карта)
Весь день у Києві буде хмарна з проясненнями погода без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.
Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 18 березня
18 березня, якщо чується крик круків, слід звернути увагу, в який бік вони кричать. Якщо на північ, значить, бути негоді.
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