Завтра киян потішить сонце, температура вдень впаде до +4°

17:00, 17 березня 2021
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Опади оминуть столицю.

Завтра в Києві очікується хмарна погода з проясненнями / фото УНІАН, Сергій Чузавков
Завтра в Києві очікується хмарна погода з проясненнями / фото УНІАН, Сергій Чузавков

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра Україну продовжить заливати дощами, температура впаде до +1° (карта)

Весь день у Києві буде хмарна з проясненнями погода без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 18 березня

18 березня, якщо чується крик круків, слід звернути увагу, в який бік вони кричать. Якщо на північ, значить, бути негоді.

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Автор: Олена Пилипчак

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