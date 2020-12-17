Завтра в Києві - похмуро, стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°

Опадів не очікується.

Завтра очікується абсолютна хмарність / фото УНІАН, Олексій Іванов

У п'ятницю, 18 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +1°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 1,2 м/с.

Атмосферний тиск - 757 мм рт. ст.

Народний прогноз на 18 грудня

18 грудня — Сави Освяченого. На день Сави працювати гріх: святого подвижника скривдиш. За старих часів на Саву погоду дізнавалися не виходячи з хати Червоний вогонь в печі та поліна тріщать, на дворі холоднеча люта буде. Якщо дим стовпом — до морозу, до відра, дим волоком — до негоди, коли дим без вітру б'є до землі — чекай снігу. З Сави встановлюється міцний санний шлях і не можна лаятися тому господареві, у кого є кінь.

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