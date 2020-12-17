Завтра в Києві - похмуро, стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°
Опадів не очікується.
У п'ятницю, 18 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Відлига триває: температура в Україні підніметься до +5° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +1°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 1,2 м/с.
Атмосферний тиск - 757 мм рт. ст.
Народний прогноз на 18 грудня
18 грудня — Сави Освяченого. На день Сави працювати гріх: святого подвижника скривдиш. За старих часів на Саву погоду дізнавалися не виходячи з хати Червоний вогонь в печі та поліна тріщать, на дворі холоднеча люта буде. Якщо дим стовпом — до морозу, до відра, дим волоком — до негоди, коли дим без вітру б'є до землі — чекай снігу. З Сави встановлюється міцний санний шлях і не можна лаятися тому господареві, у кого є кінь.
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