Завтра в Києві пройде дощ, температура підвищиться до +5°

17:00, 3 лютого 2021
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Вдень очікується хмарна погода.

У Києві очікується невеликий дощ / Фото REUTERS
У Києві очікується невеликий дощ / Фото REUTERS

У четвер, 4 лютого, в Києві температура вдень потеплішає до +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)

Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5°.

Весь день спостерігатиметься хмарність, очікується невеликий дощ.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 4 лютого

4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.

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Автор: Олена Пилипчак

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