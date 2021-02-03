Завтра в Києві пройде дощ, температура підвищиться до +5°

Вдень очікується хмарна погода.

У Києві очікується невеликий дощ / Фото REUTERS

У четвер, 4 лютого, в Києві температура вдень потеплішає до +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5°.

Весь день спостерігатиметься хмарність, очікується невеликий дощ.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 4 лютого

4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.

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