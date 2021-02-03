Завтра в Києві пройде дощ, температура підвищиться до +5°
Вдень очікується хмарна погода.
У четвер, 4 лютого, в Києві температура вдень потеплішає до +5°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)
Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5°.
Весь день спостерігатиметься хмарність, очікується невеликий дощ.
Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.
Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 4 лютого
4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.
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Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
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