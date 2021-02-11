Негода знову набирає обертів: в Україні очікується налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледь
У країні очікуються потужні снігопади.
Сьогодні, 11 лютого, в Україні, крім південного сходу, очікуються снігопади.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні практично всю Україну засипле снігом, вночі вдарить сильний мороз (карта)
На Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем, у західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.
У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14°.
На Київщині 11 лютого вночі місцями невеликий сніг, в Києві без опадів. Вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах області - ожеледиця.
Температура вночі 8-11° морозу, вдень 0-3° морозу.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться у повідомленні.
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