Негода знову набирає обертів: в Україні очікується налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледь

У країні очікуються потужні снігопади.

Негода поки що не залишає країну / Фото REUTERS

Сьогодні, 11 лютого, в Україні, крім південного сходу, очікуються снігопади.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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На Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем, у західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14°.

На Київщині 11 лютого вночі місцями невеликий сніг, в Києві без опадів. Вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах області - ожеледиця.

Температура вночі 8-11° морозу, вдень 0-3° морозу.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться у повідомленні.

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