Україна буде однією з найтепліших у Європі країн: синоптик потішила прогнозом на завтра
Температура протягом дня в західній частині сягне +16°
Україна буде однією з найтепліших у Європі цієї завершальної лютневої п'ятниці.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Початок весни буде морозним: синоптик дав прогноз на березень в Україні
Температура протягом дня в західній частині досягатиме +10°...+16°. На решті території також очікується +7°...+12°.
Трохи свіжіше буде на сході та північному сході України, вдень +5°...+9°.
26-го лютого суттєві опади в більшості наших областей малоймовірні.
У Києві завтра не очікується опадів. Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло - у столиці передбачається близько +10°.
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