Україна буде однією з найтепліших у Європі країн: синоптик потішила прогнозом на завтра

15:41, 25 лютого 2021
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Температура протягом дня в західній частині сягне +16°

Температура сягне +16° / Фото ua.depositphotos.com
Температура сягне +16° / Фото ua.depositphotos.com

Україна буде однією з найтепліших у Європі цієї завершальної лютневої п'ятниці.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура протягом дня в західній частині досягатиме +10°...+16°. На решті території також очікується +7°...+12°.

Трохи свіжіше буде на сході та північному сході України, вдень +5°...+9°.

26-го лютого суттєві опади в більшості наших областей малоймовірні.

У Києві завтра не очікується опадів. Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло - у столиці передбачається близько +10°.

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Автор: Олена Пилипчак

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