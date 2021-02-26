Лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром - синоптик
Місцями очікується навіть мокрий сніг.
Лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
На вихідних прийде похолодання і Україну заллють дощі (карта)
"Холодний атмосферний фронт, який зараз ще десь над Польщею та Німеччиною, прийде до нас вже найближчої ночі й принесе у суботу-неділю опади. Дощ та навіть місцями мокрий сніг. Щоправда, опади будуть періодичними та переважно невеликими", - написала вона.
У суботу-неділю у більшості областей України передбачається +2°...+7°, лише ще завтра на півдні та подекуди на заході до +6°...+9°.
До похолодання приєднається північно-західний вітер, пориви якого вихідними днями можуть досягати штормових.
"Мокрий сніг стане можливим, бо за холодним фронтом пошириться холодніше повітря і тому денні +10°...+16° поступляться місцем значно скромнішим градусам", - каже синоптик.
У Києві завершальні дні лютого обіцяють також бути вітряними, вологими та з похолоданням. У денні години місцями можливі невеликі опади: дощ, подекуди з мокрим снігом.
Температура повітря завтра знизиться до +3°...+5°, а завершиться лютий явною прохолодою - у неділю в столиці очікується +2°...+3°.
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