На вихідних в Україну повернеться снігова погода, температура вдень впаде до 0° (карта)

На вихідних в Україні буде сніг з дощем.

На вихідних в Україну повернеться сніг / фото УНІАН

У найближчі вихідні, 28 і 29 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні 0°...+13°. У суботу західні області накриє мокрий сніг, а на сході - пройдуть дощі, місцями вони посиляться до злив. У неділю опади перемістяться ближче до центру і зачеплять Черкаси, Дніпро і Кривий Ріг.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +4°. У неділю буде також хмарно і трохи похолодає, температура: -5°...+3°.

У Львові в суботу можливий сніг з дощем, вночі -4°, вдень +2°, мінлива хмарність. У неділю погода не майже зміниться, тільки сонце не здасться через хмари.

У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +3°, мокрий сніг. У неділю температура опуститься до -4°...+1°, очікується сніг і визирне сонце.

У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря -2°...+3°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі знизиться до -7°, вдень +1°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°. У неділю вдень трохи похолодає-до +7°, очікується хмарна погода з проясненнями.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями і дощ, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю хмарно, +5°...+7°.

У Дніпрі в суботу очікується дощ і мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +10°. У неділю - температурний прогноз не зміниться, але дощ посилиться до зливи.

У Сімферополі буде мінлива хмарність, +4°...+13°. У неділю +2°...+12°, хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють невелику хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°. У неділю вночі очікується +3°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю температура трохи опуститься до +7°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +9°. У неділю + 4°...+7°, також мінлива хмарність.

Погода в Україні на 28 листопада / фото УНІАН

Погода в Україні на 29 листопада / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу похмуро, температура до 0°. У неділю хмарно з проясненнями, невеликий сніг, температура вночі -9°, вдень -1°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°. У неділю - невеликий сніг, вночі -5°, вдень до +5°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +3°. У неділю температура вдень опуститься до +2°, а вночі - до -4°, мінлива хмарність.

У Сваляві завтра похмуро і невеликий сніг, 0°, в неділю також суцільна хмарність, сильний снігопад, температура повітря 0°...+5°.

У Затоці субота буде практично безхмарною, вночі 0°, вдень +8°. У неділю буде похмуро з температурою від 0° вночі до +7° вдень.

У Бердянську завтра невелика хмарність, температура до +9°, в неділю хмарно з проясненнями, вночі +2°, а вдень +8°.

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