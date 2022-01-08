8-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м.

Станом на 8 сiчня на річках знов зростає рівень води. Зокрема мовиться про західні регіони України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На річках Закарпаття Латорицi і Тисi в районi м.Чоп продовжиться пiдвищення рiвнiв над рiвнями на 8 годину 7 січня: на р. Латориця - м.Чоп на 0,3 – 0,6 м, утриманням високого шару води на заплавi, пiдтопленням автодороги с.М. Геєвцi - с.Тисянка (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий); на р.Тиса - м.Чоп на 1.5 - 2.0 м, вихiд води на заплаву (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, 8-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 8 год 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На р. Захiдний Буг бiля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки - жовтий).

8-10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над рiвнями на 8 год. 6 сiчня мiсцями можливий вихiд води на заплаву на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки - жовтий).

Як повідомляв УНІАН, підтоплення у декількох районах Закарпаття сталося 5 січня. Воно було спричинено підняттям ґрунтових вод, спровокованих інтенсивними опадами.

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