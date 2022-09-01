Впродовж місяця було зафіксовано три температурних рекорди.

Цього року серпень у Києві потрапив до топ-10 найтепліших за останні 142 роки.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у серпні в столиці дорівнювала +22,3°С, що на 1,9 градуси вище за кліматичну норму.

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"Впродовж місяця було зафіксовано три температурні рекорди, він став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень", - повідомили фахівці.

За даними синоптиків, найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до +16,1°С, а найтепліше - 24 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,1°С.

У серпні на проспекті Науки, 37 випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві за два дні було встановлено три температурних рекорди. Зокрема, 27 серпня у столицівперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року.

За даними синоптиків, мінімальна температура повітря цього дня у Київі не опустилась нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1975 році і дорівнювало +18,3°С.

Також 28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.

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