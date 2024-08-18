Четверо пасажирів потрапили до лікарні.

У Стрийському районі Львівської області шторм повалив дерево просто на вагон поїзда "Укрзалізниці".

В Telegram-каналі "УЗ" повідомляється, що дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий - Івано-Франківськ. Внаслідок інциденту постраждали пасажари та залізничники. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала карета швидкої медичної допомоги, їхнім життям нічого не загрожує.

О 18:00 повідомлялося, що цей потяг продовжив рух із затримкою на 1 годигу 42 хвилини. Пасажирів пересадили до резервного вагона, який залізничники оперативно причіпили під час стоянки.

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"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Києві через падіння дерева загинула людина. В поліції повідомляли, що в парку імені Тараса Шевченка падіння дерева травмувало ще троє людей, одна з них потрапила в лікарню у важкому стані.

У квітні через негоду без світла залишилися 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях. Тоді українським рятувальникам довелося понад 70 разів прибирати повалені дерева в різних регіонах.

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