"Будинки потопали у багні": смертоносний шторм налетів на Філіппіни, загинули понад 40 осіб (фоторепортаж)

Будівлі вкрило сміттям і шаром бруду.

Сьогодні, 13 листопада, філіппінська поліція і солдати приєдналися до пошуку зниклих безвісти після того, як тайфун "Вамко" вбив щонайменше 42 людини.

Про це повідомляє Reuters.

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"Вамко", 21-й і найбільш смертоносний циклон, що обрушився на країну в цьому році, прорвався через головний острів Лусон в той час, коли Філіппіни ще не відновилися від "Гоні", найпотужнішого тайфуну за 2020 рік.

Десятки тисяч будинків були затоплені. Будівлі вкрило сміттям і шаром бруду.

"Всі будинки потопали у багні і воді", - сказав 51-річний Майк Русіо, вичерпуючи бруд і воду зі свого двоповерхового будинку.

Поліція повідомила, що 42 людини загинули, 43 отримали поранення і 20 зникли безвісти.

Вісім тайфунів поспіль за останні два місяці посилюють проблеми для уряду, який бореться з коронавірусними інфекціями та економічним спадом.

Синоптики прогнозують, що після "Вамко" до кінця грудня на Філіппіни обрушиться ще до трьох тайфунів.

Зараз "Вамко" наближається до центрального В'єтнаму, де руйнівні повені і зсуви з початку жовтня забрали життя не менше 160 осіб. Очікується, що в суботу він вийде на берег.

Довідка УНІАН. Філіппіни - архіпелаг з більш ніж 7600 островів. Щорічно вони переживають близько 20 тропічних штормів.

Найпотужніший шторм за історію спостережень на Філіппінах

Супертайфун "Гоні" (місцева назва "Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.

У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.

Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.

"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.

Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.

У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.

Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.