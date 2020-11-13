"Будинки потопали у багні": смертоносний шторм налетів на Філіппіни, загинули понад 40 осіб (фоторепортаж)
Будівлі вкрило сміттям і шаром бруду.
Сьогодні, 13 листопада, філіппінська поліція і солдати приєдналися до пошуку зниклих безвісти після того, як тайфун "Вамко" вбив щонайменше 42 людини.
Про це повідомляє Reuters.
На Філіппінах вирує супертайфун, загинули щонайменше 10 людей (фоторепортаж)
"Вамко", 21-й і найбільш смертоносний циклон, що обрушився на країну в цьому році, прорвався через головний острів Лусон в той час, коли Філіппіни ще не відновилися від "Гоні", найпотужнішого тайфуну за 2020 рік.
Десятки тисяч будинків були затоплені. Будівлі вкрило сміттям і шаром бруду.
"Всі будинки потопали у багні і воді", - сказав 51-річний Майк Русіо, вичерпуючи бруд і воду зі свого двоповерхового будинку.
Поліція повідомила, що 42 людини загинули, 43 отримали поранення і 20 зникли безвісти.
Вісім тайфунів поспіль за останні два місяці посилюють проблеми для уряду, який бореться з коронавірусними інфекціями та економічним спадом.
Синоптики прогнозують, що після "Вамко" до кінця грудня на Філіппіни обрушиться ще до трьох тайфунів.
Зараз "Вамко" наближається до центрального В'єтнаму, де руйнівні повені і зсуви з початку жовтня забрали життя не менше 160 осіб. Очікується, що в суботу він вийде на берег.
Довідка УНІАН. Філіппіни - архіпелаг з більш ніж 7600 островів. Щорічно вони переживають близько 20 тропічних штормів.
Найпотужніший шторм за історію спостережень на Філіппінах
Супертайфун "Гоні" (місцева назва "Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.
У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.
Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.
"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.
Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.
У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.
Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.
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