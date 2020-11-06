На Філіппіни налетів найпотужніший шторм за історію спостережень у країні: загинули десятки людей (фоторепортаж, відео)

Філіппіни побили власний рекорд штормів: на острови налетів найпотужніший ураган, який забрав життя 20 людей.

Супертайфун "Гоні" (місцева назва" Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.

Про це повідомляє The Watchers з посиланням на Національну раду зі зменшення небезпеки лих та управління ризиками (NDRRMC).

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У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.

Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.

"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.

Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.

У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.

Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.

Шторм "Ета" в Нікарагуа і Гондурасі

Шторм "Ета" - один з найсильніших, що обрушилися на Центральну Америку за багато років, накрив Нікарагуа як ураган 4-ї категорії, а потім ослаб, захлеснувши сусідній Гондурас.

За прогнозами Національного ураганного центру США (NHC), "Ета" повернеться в море і набере обертів у вигляді тропічного шторму, який цими вихідними досягне Куби і Південної Флориди.

На території Нікарагуа І Гондурасу шторм пошкодив будинки, дороги і мости, змусивши тисячі людей сховатися в притулках.

У Гондурасі оголосили надзвичайний стан.

У Нікарагуа шторм повалив дерева і лінії електропередач, і викликав серйозну повінь.