Метеозонд піднявся на висоту 5300 метрів, перш ніж температура впала до 0°C через сильну спеку наприкінці літа.

Швейцарський метеозонд зафіксував безпрецедентну висоту в 5298 метрів перш, ніж температура впала до 0°C. Лінія нульового градуса - висота, на якій температура падає нижче точки замерзання, вона вважається ключовим метеорологічним маркером, особливо в гірських районах.

Як повідомили в MétéoSuisse, висота в майже 5300 метрів зареєстрована метеозондом, стала "рекордом з моменту початку спостереження в 1954 році" і перевершила попередній максимум в 5184 метра, який був "встановлений тільки в липні минулого року".

Температура зменшується з висотою, і в певній точці по вертикальній осі температура падає нижче 0°С. Ця конкретна висота відома як лінія нульового градуса. Її можна отримати або з приповерхневих вимірювань на метеостанціях, або визначити за допомогою метеозондів у вільній атмосфері.

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Лінія нуля градусів у вільній атмосфері визначається за температурним профілем, який щодня вимірюється в регіональному центрі в Паєрні на заході Швейцарії за допомогою метеорологічних зондів. Цей кліматичний індекс має чітку річну картину з максимальним значенням влітку і мінімальним зимою.

Лінія нуля градусів "впливає на рослинність, лінію снігового покриву і кругообіг води, тому має значний вплив на середовище проживання людей, тварин і рослин", - зазначає MétéoSuisse.

З 1991 по 2020 рік її середня висота становила 2570 метрів, коливаючись від 1000 до 2000 метрів взимку та від 3000 до 4000 метрів влітку. У більш прохолодні літні дні можливі значення нижче 2500 м, а в дуже спекотні дні нульова відмітка може підніматися до 5000 м.

В останні десятиліття "антропогенні зміни клімату призвели до значного збільшення висоти нульової позначки в кожному сезоні", - йдеться в повідомленні MétéoSuisse. За останні 10 років були встановлені послідовні рекорди за цим показником.

Як і у випадку з температурою, висота лінії нуля градусів над Швейцарією помітно збільшується через зміни клімату. Це найбільш очевидно з приповерхневої лінії нуля градусів, отриманої за вимірами метеостанцій. З моменту початку записів у 1864 році приповерхнева лінія нуля градусів піднялася приблизно на 200-700 метрів.

Спека в Європі - що відомо

Як передає The Guardian, виняткова область високого тиску в континентальній Європі з центром над Альпами створила тепловий купол, який, за прогнозами, підніме температуру до рекордного або майже рекордного рівня в кількох регіонах як мінімум до середи.

Тим часом, аномальна спека в кінці літа та лісові пожежі продовжують обрушуватися на континентальну Європу.

Як повідомляв УНІАН, вчені прогнозують, що без скорочення викидів парникових газів тривалі періоди екстремальної спеки, схожі на ті, що спостерігаються цього літа, тепер будуть повторюватися регулярно.

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