2020 рік у Швейцарських Альпах видався найтеплішим в історії

Минулий рік також став другим найтеплішим для Швейцарії за історію спостережень

Минулий рік для Швейцарських Альп видався "гарячим" / фото REUTERS

Для Швейцарських Альп 2020 рік видався найтеплішим за всю історію спостережень, та другим найтеплішим - для всієї країни загалом.

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По це повідомляє "Європейська правда" із посилання на Swiss Info.

Як повідомляється, зима 2019-2020 років виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

А 2020 рік в цілому для країни став другим найтеплішим за історію спостережень - після 2018 року.

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