Спочатку у країні похолодає, а вже з наступого тижня прийде тепла погода.

Завтра, 6 травня, Україна опиниться в оточенні циклонів та атмосферних фронтів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"У багатьох областях пройдуть періодичні дощі і навіть погримлять грози. Проте антициклон Trudi, який зсунеться східніше, стримуватиме вологі потоки і тому в наших східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода", - написала вона.

Синоптик зазначає, що атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, в його тилу повітря очікується свіжішим - на заході, півночі, в більшості центральних областей +12°...+17°.

У південній частині, на сході та у Дніпропетровській області протягом дня повітря прогріється до +17°...+22°.

Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, часом поривчастий.

У Києві передбачається дощ, можлива гроза та поривчастий західний вітер. Вдень буде не вище +14°...+16°.

До кінця тижня в Україні періодично йтимуть дощі, у суботу очікується чергове похолодання. Але Діденко резюмувала, що з 10-11 травня в Україну прийде тепле повітря з температурою до +20°...+27°.

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Автор: Олена Пилипчак