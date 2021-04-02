В Укргідрометцентрі попередили про дощі та нічні заморозки (відео)
Ще зарано радіти весняному теплу.
Після вчорашнього тепла, коли температура повітря сягала 20 градусів, в Україну йдуть дощі та похолодання.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У Карпатах вдарив мороз і випало 15 сантиметрів снігу (фото)
Сьогодні синоптики прогнозують зниження температури до 8-10 градусів. А на вихідних - нічні заморозки. Не надто тішитиме тепла погода українців і наступного тижня.
"У понеділок та вівторок будуть ще досить прохолодні ночі - навіть близько 0 градусів. У Карпатах ще може навіть випадати мокрий сніг, але для гірського району це є типовим", - каже синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.
Прогноз погоди в Україні на вихідні 3-4 квітня: дані Погоди УНІАН
Найближчої суботи, 3 квітня, Луцьк, Чернівці, Сімферополь та Харків накриють дощі. На решті території вигляне сонце. Температурний максимум складе +14° - на півдні. На решті території температура коливатиметься в межах +9°...+10°. У неділю - місцями похолодає +7°. Дощі пройдуть практично у всіх областях, крім Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Полтавщини.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +10°. У неділю погода практично не зміниться, тільки додасться дощ.
У Львові в суботу вночі -2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +8°, мінлива хмарність, дощ.
У суботу в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +14°. У неділю очікується дощ, +4°...+9°.
- Вінниця+11°... -1°
- Дніпро+16°... +4°
- Донецьк+17°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запоріжжя+17°... +5°
- Івано-Франківськ+10°... -2°
- Київ+11°... +2°
- Кропивницький+15°... +1°
- Луганськ+17°... +4°
- Луцьк+11°... 0°
- Львів+11°... 0°
- Миколаїв+14°... +4°
- Одеса+14°... +4°
- Полтава+17°... +2°
- Рівне+10°... -1°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+15°... +1°
- Тернопіль+10°... -2°
- Харків+17°... +3°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницький+9°... -2°
- Черкаси+15°... 0°
- Чернігів+10°... 0°
- Чернівці+12°... -1°