В Укргідрометцентрі попередили про дощі та нічні заморозки (відео)

Ще зарано радіти весняному теплу.

Вночі в Україні все ще очікуються заморозки / getbg.net

Після вчорашнього тепла, коли температура повітря сягала 20 градусів, в Україну йдуть дощі та похолодання.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сьогодні синоптики прогнозують зниження температури до 8-10 градусів. А на вихідних - нічні заморозки. Не надто тішитиме тепла погода українців і наступного тижня.

"У понеділок та вівторок будуть ще досить прохолодні ночі - навіть близько 0 градусів. У Карпатах ще може навіть випадати мокрий сніг, але для гірського району це є типовим", - каже синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 3-4 квітня: дані Погоди УНІАН

Найближчої суботи, 3 квітня, Луцьк, Чернівці, Сімферополь та Харків накриють дощі. На решті території вигляне сонце. Температурний максимум складе +14° - на півдні. На решті території температура коливатиметься в межах +9°...+10°. У неділю - місцями похолодає +7°. Дощі пройдуть практично у всіх областях, крім Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Полтавщини.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +10°. У неділю погода практично не зміниться, тільки додасться дощ.

У Львові в суботу вночі -2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +8°, мінлива хмарність, дощ.

У суботу в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +14°. У неділю очікується дощ, +4°...+9°.