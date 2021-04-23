Опади оминуть тільки південь.

У суботу в Україні є ймовірність мокрого снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПохолодання і дощі триватимуть: на вихідних температура впаде до +9° (карта)

"Сніг побігає по півночі та заходу України. Дощ очікується завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) й на сході. Південь опади оминуть", - написала вона.

У неділю черговий атмосферний фронт принесе дощі. Найкомфортнішою буде погода на сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12°...+14°. Також тепло буде у південній частині - до +13°...+15°.

Захід, північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього +7°...+12°.

Діденко зазначила, що вночі велика ймовірність заморозків, і не лише на ґрунті, а й у повітрі. Окрім південної частини.

У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Тут переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками. Вдень температура очікується +7°...+9°.

Синоптик зазначила, що потепління розпочнеться із найближчої середи.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак