У суботу в Україні є ймовірність мокрого снігу.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Сніг побігає по півночі та заходу України. Дощ очікується завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) й на сході. Південь опади оминуть", - написала вона.
У неділю черговий атмосферний фронт принесе дощі. Найкомфортнішою буде погода на сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12°...+14°. Також тепло буде у південній частині - до +13°...+15°.
Захід, північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього +7°...+12°.
Діденко зазначила, що вночі велика ймовірність заморозків, і не лише на ґрунті, а й у повітрі. Окрім південної частини.
У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Тут переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками. Вдень температура очікується +7°...+9°.
Синоптик зазначила, що потепління розпочнеться із найближчої середи.
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