Справжня зима: синоптик розповів, якою буде погода у грудні
Вже завтра в Україні настане перший день зими. Та якої погоди чекати?
Грудень буде по-справжньому зимовим на сході країни, а на заході - навпаки буде тепліше, ніж зазвичай цього місяця.
Про це у своєму Facebook розказав кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.
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За його словами, внаслідок посилення холодного Сибірського антициклону і його розростання по території відбудеться поступове зниження температури на більшій частині України. Особливо це торкнеться східних областей, де перший календарний місяць зими стане по-справжньому зимовим з середньомісячною температурою нижче норми на 1-3 градуси.
"У західних областях навпаки - за рахунок переважання південних та південно-східних потоків, відбуватиметься винос тепла з Балканського півострова, тому температурний фон в цьому регіоні буде на 1-3° вищим за кліматичні показники", - впевнений Кибальчич.
Чи будуть опади?
За словами синоптика, кількість опадів на більшій частині України, за винятком західних та південних областей, очікується нижче норми на 10 - 50% внаслідок домінування антициклонічної форми циркуляції.
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