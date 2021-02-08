У Києві - заметіль: синоптики прогнозують 20 сантиметрів снігу, комунальники розчищають дороги (фото, відео)
Вночі температура в столиці впаде до -16°.
Сьогодні, 8 лютого, Київ продовжує засипати снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Снігопад почався ще близько опівночі.
Про це повідомляється на сайті Київської міської адміністрації з посиланням на "Київавтодор".
Весь тиждень Україну засипатиме снігом, а вихідними вдарить мороз до -18° (карта)
Перед початком опадів дорожники виконали превентивну обробку, в першу чергу, мостів, вулиць з бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів. З початком снігопаду почалося і прибирання доріг і тротуарів.
Було залучено 347 одиниць спецтехніки та 206 працівників у складі 32 бригаді з ручного прибирання.
Як зазначили в комунальній корпорації, це тільки початок снігопаду. Протягом дня, зокрема, після обіду очікується посилення опадів. Тому, дороги і тротуари очищають повторно.
"Закликаємо водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Також настійно просимо не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а віддати перевагу громадському транспорту. Зменшення навантаження, зокрема, автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", - йдеться в повідомленні.
У КМДА попередити, що в Києві очікується значний сніг, хуртовини та снігові замети, на дорогах ожеледиця.
Як зазначається, синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см.
Також очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду та ожеледиця на дорогах (I рівень небезпеки - жовтий).
Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.
Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:
- Вдарить мороз і замете снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
- Сьогодні в Києві очікується сильний снігопад, температура вдень впаде до -8°
- Хуртовини та ожеледиця: в Україні випало 30 сантиметрів снігу, погода ускладнюватиметься (відео)
- Через снігопади, відлигу та дощі в Карпатах можуть зійти лавини
- В Одесі на ліквідацію наслідків негоди вивели майже 2 тисячі комунальників
- Вінниця-8°... -9°
- Дніпро-6°... -7°
- Донецьк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запоріжжя-5°... -6°
- Івано-Франківськ-4°... -5°
- Київ-9°... -10°
- Кропивницький-6°... -7°
- Луганськ-7°... -8°
- Луцьк-8°... -9°
- Львів-3°... -8°
- Миколаїв-1°... -2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Рівне-9°... -10°
- Сімферополь+10°... +8°
- Суми-9°... -10°
- Тернопіль-6°... -7°
- Харків-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницький-7°... -8°
- Черкаси-6°... -7°
- Чернігів-9°... -10°
- Чернівці-4°... -5°