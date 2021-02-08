У Києві - заметіль: синоптики прогнозують 20 сантиметрів снігу, комунальники розчищають дороги (фото, відео)

Вночі температура в столиці впаде до -16°.

Київ занесло снігом / Фото waze.com

Сьогодні, 8 лютого, Київ продовжує засипати снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Снігопад почався ще близько опівночі.

Про це повідомляється на сайті Київської міської адміністрації з посиланням на "Київавтодор".

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Перед початком опадів дорожники виконали превентивну обробку, в першу чергу, мостів, вулиць з бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів. З початком снігопаду почалося і прибирання доріг і тротуарів.

Було залучено 347 одиниць спецтехніки та 206 працівників у складі 32 бригаді з ручного прибирання.

Як зазначили в комунальній корпорації, це тільки початок снігопаду. Протягом дня, зокрема, після обіду очікується посилення опадів. Тому, дороги і тротуари очищають повторно.

Комунальники розчищають дороги / Фото: сайт КМДА

"Закликаємо водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Також настійно просимо не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а віддати перевагу громадському транспорту. Зменшення навантаження, зокрема, автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", - йдеться в повідомленні.

У КМДА попередити, що в Києві очікується значний сніг, хуртовини та снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Як зазначається, синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см.

Також очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду та ожеледиця на дорогах (I рівень небезпеки - жовтий).

Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

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