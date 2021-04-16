Через плюсову температуру сніг тане.

Сьогодні, 16 квітня, у Львові йде мокрий сніг.

Про це повідомляє спеціальний кореспондент УНІАН.

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Температура у місті становить +1°, дрібний сніг при приземленні на поверхні відразу тане.

Згідно з прогнозами Погода УНІАН, снігопад у Львові триватиме до обіду, а потім перетвориться на дощ. Опади очікуються до самого ранку суботи, 17 квітня.

Похолодання в Україні

Дощ, вітер і мокрий сніг - це все про квітень у найближчий тиждень. До України дістався південно-західний циклон "Ксандер".

Циклон принесе дощі в усі області. Температура на сході, в центрі, на півдні і півночі не опуститься нижче +10°. А на заході - відчутне похолодання - місцями до +2°. А в Карпатах таку температуру можуть супроводжувати ще й рясні дощі з мокрим снігом.

"Навіть на початку наступного тижня не з'являється на горизонті стрімке потепління. Температурний фон буде в межах +10...+15°. Але стрімкого і різкого потепління, наприклад, до +20° ми поки не передбачаємо", - заявила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

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Автор: Олена Пилипчак