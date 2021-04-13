Температура на тижні не підніметься вище 15 градусів.

Дощ, вітер та мокрий сніг - це все про квітень у найближчий тиждень. До України дістався південно-західний циклон "Ксандер".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Циклон принесе дощі в усі області. Температура на сході, у центрі, на півдні та півночі не опуститься нижче 10 градусів. А на заході - відчутне похолодання - подекуди до плюс 2. А в Карпатах таку температуру супроводжуватимуть ще й рясні дощі із мокрим снігом.

"Навіть на початку наступного тижня не з'являється на горизонті стрімке потепління. Температурний фон буде в межах 10-15 градусів. Але стрімкого та різкого потепління, до прикладу, до 20 градусів тепла ми поки що не передбачаємо", - заявила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

Погіршення погоди в Україні

Погіршення погоди пов'язане відразу з двома циклонами, які рухаються у напрямку до України, і накриють країну один за іншим.

"Йде переміщення активних фронтів, циклонів через територію країни. Напрямки різні - спочатку активний циклон буде рухатися з півдня, потім із заходу, і це призведе до нестійкого характеру погоди", - повідомив синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Перший циклон зайде в країну вже завтра в другій половині дня - 14 квітня, і спочатку погіршить погоду на півдні, на узбережжі Чорного моря.

"Більшу частину території України він охопить вже в четвер, 15 квітня - з опадами", - уточнив він.

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Автор: Олена Пилипчак