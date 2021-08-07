Люди почали повідомляти, що трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом.

У суботу, 7 серпня, на півдні України вирувала негода і випала велика кількість опадів.

Відео та фото наслідків того, що сталося, очевидці публікували в соціальних мережах.

Зокрема, на трасі Одеса-Миколаїв виявилося стільки граду, що проїжджаючим у машинах людям він здавався схожим на сніг.

Окрім того, на полях уздовж дороги накопичилася велика кількість води, і сильний вітер почав підіймати там справжні хвилі.

Також водії на дорозі стикалися з перешкодами у вигляді повалених дерев.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика

Погода в Україні

Через погіршення погоди 7 серпня в Україні оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град і потужні пориви вітру.

Негода вже накрила Полтавщину, Одесу, Черкащину та Буковину. Через дощ, грозу і пориви вітру було знеструмлено 339 населених пунктів.

Автор: Катерина Комолова