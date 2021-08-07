В Україні на території окремих областей частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплено 6 житлових будинків, 34 дворогосподарства та повалено 163 дерева, без світла залишаються майже 340 населених пунктів.

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 339 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Полтавській області без електропостачання залишаються 78 населених пунктів, у Черкаській – 59, у Чернігівській – 55, в Одеській – 47, у Сумській – 40, у Хмельницькій – 28, у Кіровоградській – 24 та у Миколаївській – 8. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, на території окремих областей частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплено 6 житлових будинків, 34 дворогосподарства та повалено 163 дерева.

Негода накрила Полтавщину, Одесу, Черкащину, Буковину

"Було дуже страшно. Буря сильна. За секунду налетіла, дощ стіною. Вітер валив дерева прямо на дорогу", - розповідають очевидці про негоду на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина, пише ВВС Україна.

За словами речниці надзвичайників Полтавської області Світлана Рибалко, також через негоду були повалені дерева на проїжджі частини, пише Суспільне. Зокрема, надзвичайників викликали на прибирання їх із місцевих доріг у Лубенському та Пирятинському районах. До ліквідації наслідків негоди залучені були 15 машин, розповіла Рибалко.

У місті Полтава та на територіях Кременчуцького і Лубенського повалено десятки дерев.

Телестудія "Лубни" повідомила, що в місті дерево поцілило людям у балкон, розбивши вікно.

Полтавець Андрій Тимощук розповів, через сильний дощ та повалені гілки між Лубнами і Пирятином неможливо було їхати автомобілем.

В Оржиці впало дерево біля хірургічного відділення. Дерева також пошкодили автомобілі. Попередньо пишуть, що вітер зірвав дахи.

У місті Кропивницький вітер пошкодив дах двох багатоквартирних і 12 приватних житлових будинків.

На території Кіровоградської області повалено десятки дерев.

В Одеські області затопило людей на території Роздільнянського та Подільського районів.

У селі Благодатне Білгород-Дністровського району все ще відкачують воду. Там підтоплено шість житлових будинків та 24 дворів.

Перед тим, як пішов дощ над Одесою було багато блискавок. У мережі оприлюднили одразу кілька відео.

У Черкаській області сильний вітер пошкодив покрівлі шкіл і будинків культури на території Золотоніського району.

Чернівецьку область накрили зливи та шквальні пориви вітру. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелось кілька разів розпилювати дерева. Їх повалили потужні пориви вітру.

Не пощастило і господарю приватної садиби у селі Веречанка Чернівецького району. Дерево повалилось на покрівлю літньої кухні. Без допомоги рятувальників не обійшлись.

В Україні оголосили штормове попередження

В Україні 7 серпня через погіршення погоди оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град та потужні пориви вітру. Рятувальники там оголосили про штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, грози, в окремих районах град та шквали очікуються у центральних, східних та південних областях, а саме в: Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській.

У східних областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На заході вдень температура повітря буде +23+25, а вночі +12+15. На півночі вдень буде +23+25, а вночі +15+17. На півдні очікується вдень +26+33, а вночі +17+20. У центрі вдень буде +23+32, а вночі +15+19. На сході вдень буде +31+34, а вночі +17+20.

У Києві мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +16+18.

Погода в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова