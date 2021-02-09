У Києві в "боротьбу" з негодою вступив БТР (фото)

Під час ускладнення погодних умов у столиці задіяно спецтехніку.

У Києві 9 лютого для допомоги застряглим у снігу автомобілям задіяли бронетранспортер.

Про це повідомляє "Київ Оперативний". Військову техніку помітили на Великій кільцевій дорозі. Читайте також У Києві випало 30 сантиметрів снігу (фоторепортаж)

Київські поліцейські допомагають водіям долати наслідки снігопаду. Задіяні бронетранспортери, автомобілі й трактор, заявили в прес-службі столичної поліції.

В "Київпастрансі"заявили, що через складні погодні умови громадський транспорт здійснюватиме перевезення без дотримання графіка руху.

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку зі складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху", - йдеться у повідомленні.

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