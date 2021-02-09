У Києві в "боротьбу" з негодою вступив БТР (фото)
Під час ускладнення погодних умов у столиці задіяно спецтехніку.
У Києві 9 лютого для допомоги застряглим у снігу автомобілям задіяли бронетранспортер.
Про це повідомляє "Київ Оперативний". Військову техніку помітили на Великій кільцевій дорозі.У Києві випало 30 сантиметрів снігу (фоторепортаж)
Київські поліцейські допомагають водіям долати наслідки снігопаду. Задіяні бронетранспортери, автомобілі й трактор, заявили в прес-службі столичної поліції.
В "Київпастрансі"заявили, що через складні погодні умови громадський транспорт здійснюватиме перевезення без дотримання графіка руху.
"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку зі складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху", - йдеться у повідомленні.
Негода в Києві
- Снігопад триває в Києві вже понад 31 годину. Комунальники не встигають розчищати дороги - сніг швидко засипає їх знову.
- Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.
- Згідно з прогнозом, у вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.
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