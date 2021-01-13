У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок

Вантажівкам, маса яких перевищує 8 тонн, заборонили в’їжджати на територію Харкова до 11:00 14 січня.

Снігопад у Харкові / фото city.kharkov.ua

Через снігопад територією Харкова заборонено рух вантажівок, маса яких перевищує 8 тонн.

Читайте також "Занурюємося у справжню зиму": синоптик попередила українців про хуртовини та ожеледицюПро це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

«Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту інфраструктури міськради, це пов’язано із погіршенням погодних умов у місті та необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі із залученням техніки великої механізації.

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