У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок

11:25, 13 січня 2021
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Вантажівкам, маса яких перевищує 8 тонн, заборонили в’їжджати на територію Харкова до 11:00 14 січня.

Снігопад у Харкові / фото city.kharkov.ua
Снігопад у Харкові / фото city.kharkov.ua

Через снігопад територією Харкова заборонено рух вантажівок, маса яких перевищує 8 тонн.

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«Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту інфраструктури міськради, це пов’язано із погіршенням погодних умов у місті та необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі із залученням техніки великої механізації.

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Автор: Світлана Макринська

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