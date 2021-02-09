Європу замело: у Польщі - кілометрові затори, у Німеччині через снігопад не можуть проїхати швидкі (фоторепортаж, відео)
У Німеччині є перші жертви негоди.
Сильні снігопади тривають в Європі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У Німеччині двоє людей замерзли на смерть. А в одному з найбільш постраждалих від негоди міст - Мюнстері - снігу стільки, що не можуть проїхати швидкі.
Замело й практично всю Польщу. І на заході, і на сході країни - кілометрові затори. Зокрема під містом Катовіце застряглі фури повністю заблокували рух.
У Празі старовинні палаци у снігу виглядають казково, однак добратися на роботу із передмість важко.
Все ще складні погодні умови - в Нідерландах, Великій Британії, Бельгії та на півночі Франції. Через негоду призупинили роботу десятки центрів масової вакцинації від коронавірусу.
На південному заході Франції триває сильна повінь: одна з річок піднялася більше ніж на 6 метрів, деякі містечка - по коліно у воді. Під загрозою затоплення і Париж: Сена піднялася майже на 4,5 метри.
Зимовий шторм у Європі
Більшу частину Європи 8 лютого накрив зимовий шторм. В результаті негоди в більшості аеропортів скасували або перенесли частину рейсів, а також з перебоями працювала залізниця.
У Німеччині через шторм скасували матчі футбольного чемпіонату, а у Великобританії - зупинили роботу пунктів вакцинації.
Штормове попередження і "помаранчевий" рівень погодної небезпеки оголосили сьогодні також у Бельгії та Франції.
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