Зимовий шторм в Європі: опубліковано видовищні фото наслідків стихії

17:33, 8 лютого 2021
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У Німеччині через снігопад скасували матчі футбольного чемпіонату.

Більшу частину Європи накрив зимовий шторм. В результаті негоди в більшості аеропортів скасували або перенесли частину рейсів, а також з перебоями працює залізниця.

Снігопад в Україні паралізував рух на дорогах: список областейЯк зазначається у сюжеті ТСН, у Нідерландах це був найсильніший сніговий шторм за останні 10 років.

У Німеччині через шторм скасували матчі футбольного чемпіонату, а у Великобританії - зупинили роботу пунктів вакцинації.

Штормове попередження і "помаранчевий" рівень погодної небезпеки оголосили сьогодні також у Бельгії та Франції.

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Автор: УНІАН

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Теги: Європаснігштормснігопад
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