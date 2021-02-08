Зимовий шторм в Європі: опубліковано видовищні фото наслідків стихії
У Німеччині через снігопад скасували матчі футбольного чемпіонату.
Більшу частину Європи накрив зимовий шторм. В результаті негоди в більшості аеропортів скасували або перенесли частину рейсів, а також з перебоями працює залізниця.
Снігопад в Україні паралізував рух на дорогах: список областейЯк зазначається у сюжеті ТСН, у Нідерландах це був найсильніший сніговий шторм за останні 10 років.
У Німеччині через шторм скасували матчі футбольного чемпіонату, а у Великобританії - зупинили роботу пунктів вакцинації.
Штормове попередження і "помаранчевий" рівень погодної небезпеки оголосили сьогодні також у Бельгії та Франції.
Новини світу: у Європі через снігопади скасовують авіарейси і зупиняють роботу пунктів вакцинації
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