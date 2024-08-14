Найбільше постраждали країни на півдні континенту.

У 2023 році через пекучі температури в Європі загинуло понад 47 000 людей, причому найсильніше постраждали країни на півдні континенту. Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі звітом Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я, минулий рік був найспекотнішим у світі за всю історію спостережень. Як повідомляється, зміна клімату продовжує підвищувати температуру, а європейці живуть на континенті у світі, який найшвидше нагрівається, стикаючись зі зростаючими ризиками для здоров'я.

Вчені підрахували, що смертей було б на 80% більше, якби за останні 20 років не було вжито заходів, що допомагають людям адаптуватися до підвищення температури.

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Дослідники використовували дані про смертність і температуру з 35 європейських країн. За їхніми оцінками, 47 690 осіб померли від причин, пов'язаних із високими температурами.

З урахуванням даних щодо чисельності населення, Греція, Болгарія, Італія та Іспанія виявилися країнами з найвищою смертністю, пов'язаною зі спекою.

Спека повертається в Україну - прогноз

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що найближчі вихідні в Україні будуть дуже спекотними. 17 і 18 серпня температура в Україні підвищуватиметься до +30°...+35°, а на півдні місцями розігріє до +36°...+38°.

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