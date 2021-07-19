Це сталося після сильної зливи в столиці.

У Києві через руйнування дорожнього покриття перекрили проїзд проспектом Правди. Це сталося після сильної зливи в столиці.

Про це в Телеграм-каналі, повідомила Патрульна поліція столиці, розмістивши фото з місця, на якому видно діру в асфальті до каналізаційної системи.

"На проспекті Правди руйнування дорожнього покриття. Рух обмежено зі сторони вулиці Івашкевича у напрямку проспекту Правди. Патрульні організували об'їзд вулицею Вишгородською. Також обмежено рух по проспекту Правди зі сторони проспекту Свободи у напрямку вулиці Вишгородської. Рух направлено по паралельній другорядній дорозі", - інформує патрульна поліція.

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Зазначається, що на місце викликали фахівців шляхово-експлуатаційної організації.

Також на Вітряних горах провалився асфальт (по вулиці Осиповського) - через це рух 72-го автобуса затримується, повідомляє Київпастранс. Тим часом Автозаводська "пливе" - рух ускладнений.

Проблеми з дорожнім покриттям виникли і в районі метро Житомирська: асфальт провалився після зливи і на вулиці Живописній. Рух транспорту також ускладнений.

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Автор: Олег Давигора