Стан клімату у 2023 році надав зловісного нового значення слову "зашкалює".

2023 рік із великим відривом став найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень, як і загалом усе останнє тесятиліття. Про це йдеться в доповіді про стан глобального клімату Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Нові рекорди побиті за рівнями парникових газів, температурою поверхні, теплом і підкисленням океану, підвищенням рівня моря, морським крижаним покровом Антарктики і відступом льодовиків.

Згідно з доповіддю ВМО, хвилі тепла, повені, посухи, лісові пожежі та тропічні циклони, що швидко посилюються, спричинили страждання і хаос, перевернувши повсякденне життя мільйонів людей і завдавши багатомільярдних економічних втрат.

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"Сирени ревуть за всіма основними індикаторами... Деякі рекорди не просто очолюють чарти, вони їх просто руйнують. І зміни прискорюються", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За даними метеорологів, 2023 року майже третина світового океану була охоплена хвилею морської спеки, що завдає шкоди життєво важливим еко - і продовольчим системам. До кінця 2023 року понад 90% океану в якийсь момент року зазнали сильної спеки.

За попередніми даними, глобальний набір еталонних льодовиків зазнав найбільшої втрати льоду за всю історію спостережень (з 1950 року), що було спричинено сильним таненням льоду як на заході Північної Америки, так і в Європі.

"Кліматична криза є визначальною проблемою, з якою стикається людство, і вона тісно переплітається з кризою нерівності, про що свідчить зростаюча нестача продовольства, переміщення населення і втрата біорізноманіття"", - заявила генеральний секретар ВМО Селеста Сауло.

Кількість людей, які відчувають гостру нестачу продовольства в усьому світі, збільшилася більш ніж удвічі: зі 149 мільйонів осіб до пандемії COVID-19 до 333 мільйонів осіб у 2023 році. Згідно з доповіддю, екстремальні погодні та кліматичні явища, можливо, не є основною причиною, але є обтяжливими факторами.

Температура світового океану досягла небувалих висот

Лютий 2024 року став дев'ятим місяцем поспіль, який побив місячний температурний рекорд. Цього місяця температура світового океану досягла рекордного рівня: середня глобальна температура поверхні моря становила +21,06° за Цельсієм. Водночас морський лід Антарктики сягнув свого річного мінімуму в лютому - на 28% менший за середній.

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