За словами вчених, єдиний спосіб зупинити підвищення глобальної температури - різко скоротити викиди парникових газів.

Січень 2024 виявився найтеплішим у світі за всю історію, пише Reuters.

Згідно з даними служби зі зміни клімату Copernicus Європейського Союзу (C3S), минулий місяць перевершив попередній найтепліший січень, який спостерігався в 2020 році.

Нагадаємо, що весь 2023 рік був визнаний найспекотнішим на планеті, починаючи з 1850 року. За словами вчених, до підвищення температури призвела антропогенна зміна клімату і погодне явище Ель-Ніньо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану.

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Як повідомляє агентство, кожен місяць, починаючи з червня, був найспекотнішим в світі за всю історію спостережень в порівнянні з відповідним місяцем в попередні роки.

"Це не тільки найтепліший січень за всю історію, але ми також тільки що пережили 12-місячний період, коли температура більш ніж на 1,5 градуса перевищувала доіндустріальний базисний період", - сказала заступник директора C3S Саманта Берджесс.

Вчені кажуть, що швидке скорочення викидів парникових газів - єдиний спосіб зупинити підвищення глобальної температури.

Тим часом американські вчені заявили, що 2024 рік з ймовірністю один з трьох буде ще більш спекотним, ніж минулий рік, і з ймовірністю 99% потрапить до п'ятірки найтепліших років.

Рекордний 2023 рік - підсумки для Києва

Для Києва 2023 рік також виявився другим з найтепліших за весь час спостережень після аномально теплого 2020 року. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала +10,8 ° C, що на 1,8 градуса вище кліматичної норми.

11 місяців у столиці виявилися теплішими за норму. Всього в 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів.

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