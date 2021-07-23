Дощі на чорноморському узбережжі Туреччини почалися ще минулого тижня. Вони й стали причиною масштабної повені.

У Туреччині в результаті сильних злив сталася повінь.

Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляється, стихія розбушувалася на Чорноморському узбережжі Туреччини. Там затопило місто Архаві й кілька селищ навколо. Тепер в цей район можна дістатися тільки на човнах.

У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.

Повідомляється, що дощі в регіоні почалися ще минулого тижня. Тоді затопило прибережне місто Різе. Там загинули шестеро людей. Крім того, двох жителів досі шукають.

Кількість загиблих через найбільші за тисячу років повені в Китаї зросла до, щонайменше, 33 людини.

Як повідомляв УНІАН, близько 100 тисяч людей евакуювали з постраждалих районів, досі спостерігаються перебої із залізничним і автомобільним сполученням. Тисячі військових залучили до рятувальних операцій в провінції. Найближчими днями в провінції Хенань очікується ще більше дощів. Туди відправили 5700 солдатів.

За даними синоптиків, триденний дощ був найбільшим за тисячу років погодних спостережень.

ЗМІ пишуть, що така велика кількість опадів найімовірніше пов'язана з глобальним потеплінням. Від змін клімату страждають також США і Канада, а також країни Західної Європи.

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Автор: Катерина Лиманська