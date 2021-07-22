12 людей загинули й понад 500 були врятовані після затоплення тунелю метро.

Кількість загиблих через найбільші за тисячу років повені у Китаї зросла до щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє Reuters.

10 осіб загинули на лінії метро у Чженчжоу. Синоптики прогнозами не втішають – дощі продовжать лити.

Близько 100 тисяч людей евакуювали з постраждалих районів, досі перебої з залізничним та автомобільним сполученням. Тисячі військових залучили до рятувальних операцій у провінції.

Читайте такожНа Миколаївщині випав град розміром з куряче яйце (фото, відео)За даними державних ЗМІ, 12 людей загинули й понад 500 були врятовані після затоплення тунелю метро. Кадри з інтернету свідчать, що велика вода застала пасажирів під землею – постраждалі опинилися по груди у воді. Одна станція перетворилась у великий коричневий басейн.

Через воду кількість повітря у вагонах зменшилась, що ускладнювало евакуацію громадян.

Дощ зупинив автобусне сполучення у 12-мільйонному місті, тому мешканці масово пересідали у метро.

Щонайменше 25 людей загинули через проливні дощі, семеро пропали безвісти, йдеться у заяві офіційних осіб.

Найближчими днями у провінції Хенань очікується ще більше дощів. Туди відправили 5700 солдатів.

Повінь у Китаї: що відомо

З суботи по вівторок у Чженчжоу випав майже річний рівень опадів – 617,1 мм (у порівнянні: за рік – 640,8 мм).

За даними синоптиків, триденний дощ був найбільшим за тисячу років погодних спостережень.

ЗМІ пишуть, що така велика кількість опадів найімовірніше пов’язана з глобальним потеплінням. Від змін клімату страждають також США та Канада, а також країни Західної Європи.

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Автор: Яна Ставська