У постраждалих районах порушено рух по великих дорогах і магістралях.

На південь Франції налетіли проливні дощі та грози, почалися повені.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, в одному з районів всього за дві години випала двомісячна норма опадів.

Як видно на відео, опублікованому в соцмережах, люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

За даними місцевих ЗМІ, пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 людини.

У постраждалих районах порушено рух по великих дорогах і магістралях.

Нагадаємо, понад 1,6 мільйона людей постраждали в результаті сильних дощів, що накрили індійський штат Гуджарат.

Як повідомляв Погода УНІАН, дуже сильні дощі викликали масивні повені, від яких постраждали понад 1,6 мільйона осіб у 44 населених пунктах. В одному з районів переповнені не менше 18 гребель. В результаті стихії загинули дві людини, п'ять будинків зруйновані та 28 пошкоджені. Крім того, десятки доріг були закриті через повені.

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Автор: Катерина Лиманська